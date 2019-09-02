Автогаз продолжает дорожать

На 2 сентября автогаз в среднем стоит 11,81 грн/л. Это на 13 коп. больше, чем было перед выходными.

Сеть ОККО подняла цены на 4 коп./л. Автогаз продает по 12,21 грн / л, передает enkorr.

На АЗС Chipo топливо подорожало на 33 коп. - до 12,22 грн/л.

Автор: enkorr Самое дешевое топливо продает Авиас - 11,32 грн/л.

На автозаправках AMIC, Shell, "Надежда" и Mango цены выросли на 2-23 коп./л.

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Дороже всего автогаз стоит в сети WOG - 12,38 грн/л. Самое дешевое топливо продает Авиас - 11,32 грн/л.

В Украине, по сравнению с другими европейскими странами, автогаза потребляют меньше. Раньше ежегодно его покупали на 25-28% больше. В этом году продажи выросли в среднем на 5%.