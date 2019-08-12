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понедельник, 12 августа 2019 16:00

Автогаз продолжает дешеветь: цена на 12 августа

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За прошедшую неделю автогаз подешевел на 3,36%.

Цена упала с 11,91 до 11,51 грн/л топлива, передает UPECO.

Автор: Depositphotos
  Автогаз дешевеет 9 недель подряд.
Автогаз дешевеет 9 недель подряд.

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Автогаз дешевеет 9 недель подряд.

Дороже всего стоил 31 октября 2018-го - 16,31 грн/л.

Автомобильный газ с июля на заправочных станциях подешевел примерно на гривну. Сейчас в Киеве 1 л продают по 11,45 грн. В Одессе стоит дороже - 12,19 грн. Такая цена может продержаться до конца августа и даже снизиться еще на 1-1,5 грн.

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Дата
12
августа

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