Автогаз начал дешеветь: сколько стоит 22 мая

В Украине начал дешеветь автогаз. Последний раз цена менялась еще в конце апреля.
В среднем сейчас цена снизилась на 7 коп./л. Литр в среднем продают по 13,5 грн, передает enkorr.
В то же время группа "Приват" опустила цены на 21 коп. - до 13,03-13,06 грн/л.
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В сети AMIC топливо снизилось в цене на 5 коп./k. Литр стоит 13,46 грн.
Сеть SUN OIL продает автогаз по 13,27 грн/л.
Автогаз начал дорожать с марта. До этого дешевел. С января до конца февраля 2019-го цена снизилась на 3,12 грн/л, или на 23%. Литр в среднем стоил чуть больше 10 грн.
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