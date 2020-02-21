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пятница, 21 февраля 2020 14:02

Автогаз дешевеет: актуальные цены

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21 февраля автогаз в рознице подешевел на 5-30 коп./л.

В среднем стоит 11,35 грн/л, передает enkorr.

Автор: enkorr
  Дешевле всего автогаз стоит в сети Mango - 10,35 грн/л.
Дешевле всего автогаз стоит в сети Mango - 10,35 грн/л.

Сети KLO, BVS и Marshal снизили цены на 10 коп./л. SOCAR - на 32 коп./л. Автогаз стоит 12,25 грн/л.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на АЗС: почему топливо подешевело

Дешевле всего автогаз стоит в сети Mango - 10,35 грн/л.

В розницу автогаз начал дешеветь во второй половине января. Цены отреагировали на снижение оптовой стоимости. В то же время во второй декаде января цены дизтоплива на АЗС перестали падать. Это было связано с ростом стоимости горючего в опте, неопределенной ситуацией с поставками из Беларуси и общей напряженностью на мировом рынке нефти.

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21
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