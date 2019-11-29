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АСС критикует предложения о приоритете инвесторам, согласным на добровольную реструктуризацию

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АСС критикует предложения о приоритете инвесторам, согласным на добровольную реструктуризацию
Американская торговая палата: "Все участники рынка и инвесторы должны получить от правительства равные условия". Фото: usembassy.gov

Украинская власть должна найти взаимоприемлемое решение для проблем в секторе возобновляемой энергетики и предложить всем участникам рынка и инвесторам равные условия.

Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты (АСС), размещенном на официальном сайте организации.

В заявлении отмечается, что компании-члены Палаты готовы продолжить диалог для поиска взаимоприемлемых решений, которые призваны улучшить финансовую стабильность гарантированного покупателя и позволить избежать внесения ретроспективных изменений в законодательство относительно действующих проектов, которые могут вызвать долговременное негативное влияние на инвестиционный климат Украины.

По их мнению, приведение соглашений о купле-продаже электроэнергии из возобновляемых источников в соответствие с международными стандартами финансирования может стать частью мер правительства для стабилизации рынка.

В то же время АСС отмечает неприемлемость предложения о предоставлении приоритета в платежах тем инвесторам, которые согласятся на добровольную реструктуризацию. Организация отмечает: все участники рынка и инвесторы должны получить от правительства равные условия.

"Компании-члены Палаты убеждены в том, что предоставление приоритетности платежей инвесторам, которые согласятся на добровольную реструктуризацию, может свести на нет добровольный характер такой реструктуризации, поэтому такая опция является неприемлемой ни в одном из предложенных решений. Принципиально важно, чтобы все участники рынка и инвесторы получали от правительства равные условия, независимо от того, согласятся ли инвесторы на реструктуризацию на условиях, установленных правительством", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик заявил, что принудительного ретроспективного снижения "зеленых" тарифов не будет. Однако он отметил, что министерство предлагает инвесторам различные условия реструктуризации для проектов ВИЭ, которые уже работают и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что власти не будут предпринимать никаких необдуманных и непродуманных шагов по ретроспективным изменениям в законодательстве, которые бы ухудшали условия ведения бизнеса в стране.

РБК-Украина
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