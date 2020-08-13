Арбузы подешевеют: когда снизится стоимость сезонной ягоды

В Херсонской области в розницу арбузы продают по 5-7 грн/кг. Фото: pexels.com

В течение недели арбузы могут подешеветь. В продаже начала появляться продукция, выращенная без пленки и удобрений.

"Сейчас идет сбор урожая настоящих арбузов, выращенных без полива. Они должны быть дешевле, чем ранние", - говорит фермер Зоя Сигальськая, пишет tsn.ua.

По ее словам, в этом году арбузы посеяли на месяц позже из-за холодной весны. Поэтому сбор урожая вместо июля начался в середине августа.

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Пока цена на ягоду еще не упала. Фермеры сдают арбузы по 2 грн/кг. Но к пунктам реализации они доезжают значительно дороже.

В Херсонской области в розницу арбузы продают по 5-7 грн/кг. В столице на базарах за килограмм берут 10-11 грн.

В Украине в начале августа 2020-го арбузы стоят почти втрое дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов.