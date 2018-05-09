Японский гигант Toshiba будет производить оборудование с украинской компанией

Toshiba подписали контракт с украинцами. Фото: ABN News

В рамках активизации сотрудничества Японии и Украины в ядерной энергетике, в июне этого года запланировано подписание меморандума между украинским Турбоатомом и японской Toshiba Energy Systems.

"Японская сторона сообщила о намерениях сотрудничать с Украиной в вопросах модернизации оборудования для ядерной энергетики, в частности, в изготовлении и модернизации турбин, в том числе для ядерно-энергетических объектов в третьих странах", - сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины со ссылкой на итоги встречи с представителями посольства Японии, сообщает Новое время.

В рамках встречи стороны анонсировали подписание в июне меморандума о взаимопонимании между Турбоатомом и Toshiba Energy Systems.

В то же время в самом Турбоатоме не имеют никаких подробностей запланированного сотрудничества.

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Турбоатом - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Toshiba - крупная японская транснациональная корпорация. Производит оборудование и системы в области IT и коммуникаций, электронные компоненты и материалы, электроэнергетические системы, системы промышленной и социальной инфраструктуры, потребительскую электронику и бытовую технику.