Японский гигант Toshiba будет производить оборудование с украинской компанией

 
Ексклюзивы
1/5
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 513
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
9 Просмотров: 3501
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 6354
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1287
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1539
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 747
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 594
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2412
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 11835
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
6
7
10
14
14
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Видео
Все видео
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 6354
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1287
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 3420
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6102
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2115
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 1845
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
среда, 09 мая 2018 03:50

Японский гигант Toshiba будет производить оборудование с украинской компанией

  Комментировать
Японский гигант Toshiba будет производить оборудование с украинской компанией
Toshiba подписали контракт с украинцами. Фото: ABN News

В рамках активизации сотрудничества Японии и Украины в ядерной энергетике, в июне этого года запланировано подписание меморандума между украинским Турбоатомом и японской Toshiba Energy Systems.

"Японская сторона сообщила о намерениях сотрудничать с Украиной в вопросах модернизации оборудования для ядерной энергетики, в частности, в изготовлении и модернизации турбин, в том числе для ядерно-энергетических объектов в третьих странах", - сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины со ссылкой на итоги встречи с представителями посольства Японии, сообщает Новое время.

В рамках встречи стороны анонсировали подписание в июне меморандума о взаимопонимании между Турбоатомом и Toshiba Energy Systems.

В то же время в самом Турбоатоме не имеют никаких подробностей запланированного сотрудничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонд госимущества назвал предприятия, которые приватизируют в 2018 году

Турбоатом - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Toshiba - крупная японская транснациональная корпорация. Производит оборудование и системы в области IT и коммуникаций, электронные компоненты и материалы, электроэнергетические системы, системы промышленной и социальной инфраструктуры, потребительскую электронику и бытовую технику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Японский гигант Toshiba будет производить оборудование с украинской компанией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 188584
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 74283
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 53006
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 33938
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12
 Просмотров: 31430
Экономика
краинские заробитчане за 2017 перечислили из Польши 11,7 млрд злотых
краинские заробитчане за 2017 перечислили из Польши 11,7 млрд злотых
3-4 комнаты, паркоместо, бассейн: какое жилье выбирают богачи
3-4 комнаты, паркоместо, бассейн: какое жилье выбирают богачи Просмотров: 495
Игорь Мазепа и слепая Фемида
Игорь Мазепа и слепая Фемида Просмотров: 36
Какие предприятия задолжали украинцам миллионы
Какие предприятия задолжали украинцам миллионы Просмотров: 180
Формула "Роттердам+" позволяет украинским шахтам наращивать добычу - эксперт
Формула "Роттердам+" позволяет украинским шахтам наращивать добычу - эксперт Просмотров: 45
Больше всего комментируют
92
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
46
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
8
Бывший "регионал" Шуфрич назвал русский "языком победы"
Голосов: 13823
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua