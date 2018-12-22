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суббота, 22 декабря 2018 13:06

Аналитик прогнозирует укрепление гривны

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Аналитик прогнозирует укрепление гривны
Украина укрепилась по отношению к доллару. Фото: ЕП

В Украине курс доллара к гривне в начале 2018 составил 28,01 грн/$, а к концу национальная валюта укрепилась к 27,55 грн/$. Это укрепление будет продолжатся.

Гривна имеет все шансы по итогам года стать валютой, которая наиболее укрепилась в мире по отношению к доллару, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в своем финансовом отчете за 2018, сообщает "Обозреватель".

"Валютный рынок Украины демонстрировал относительную стабильность, а курс доллара к гривне с начала года (28,01 грн. за доллар) до второй половины декабря (27,55 грн.) Даже немного укрепился. Благодаря этому скромному росту гривна имеет все шансы по итогам года стать валютой, которая наиболее укрепилась по отношению к доллару в мире", - пояснил он.

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На мировом валютном рынке наблюдается тенденция к укреплению доллара вслед за ростом ставки ФРС. По мнению аналитика, поскольку в 2018 году ставка была повышена только вдвое, то и рост американской валюты будет скромнее.

"Стоимость евро к доллару к концу 2019 может снизиться с нынешних 1,14 до 1,10 доллара за евро. К гривне доллар к концу 2019 может подорожать до 30 грн, европейская валюта в этом случае будет стоить 33 грн", - спрогнозировал Иосуб.

Национальный банк Украины на 22 декабря установил курс доллара на уровне 27,43 грн. Это на 14 коп. меньше по сравнению с курсом на 21 декабря, сообщает сайт НБУ.

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Дата
22
декабря

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