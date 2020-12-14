Аналитик объяснил, каким будет курс доллара на этой неделе

Проблема с закрытием дыры в бюджете заставляет Минфин искать новые источники финансирования бюджета. Фото: unsplash

В пятницу доллар пересек отметку 28 грн. Это открывает путь для снижения курса доллара к 27,75 грн уже на этой неделе.

Об этом сообщил аналитик Alpari Максим Пархоменко.

Основной причиной снижения курса доллара он называет рост активности на долговом рынке Украины.

"Проблема с закрытием дыры в бюджете заставляет Минфин искать новые источники финансирования бюджета. Для этого Минфин начал более активно занимать деньги на рынке. Учитывая сложную политическую обстановку, делать это пришлось под более высокие проценты. Сейчас активность инвесторов вызывает укрепление гривны", - говорит Максим Пархоменко.

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По его словам, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,29 до 27,96 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке, за это же время снизилось с 28,26 - 28,28 грн до 27,96 - 27,97 грн.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,23 - 28,44 грн до 27,85 - 28,10 грн. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%", - добавляет аналитик.

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