Аналитик объяснил, каким будет доллар к концу недели

С 2015 года Украина фактически перешла на плавающий валютный курс. Фото: pexels.com

На этой неделе на межбанке доллар будет торговаться в пределах 24,9 грн. В банках и обменниках наличный доллар можно будет приобрести за 24,7-25 грн.

"С прошлого вторника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,87 до 24,54 гривен. Упал на 1,3%", - объясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По словам руководителя проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ Эмала Бахтари, Нацбанк устанавливает официальный курс валют на основании курса, который сложился в течение дня на межбанке.

С 2015-го Украина фактически перешла на плавающий валютный курс. Задача НБУ - не допустить чрезмерных курсовых колебаний.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.