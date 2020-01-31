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пятница, 31 января 2020 20:32

АМКУ взял 10 дней на принятие решения по льготе Ахметову

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АМКУ взял 10 дней на принятие решения по льготе Ахметову
Фото: "24 канал"

В Антимонопольном комитете Украины заявили о том, что не принимали решения об отказе в согласовании проекта постановления Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг "Об утверждении изменений к Кодексу Систем передачи". Принятие постановления позволит ликвидировать льготы для экспортеров электроэнергии, которая за год может принести компаниям группы Рината Ахметова до 1 млрд грн.

"АМКУ не принимал решений об отказе в согласовании проекта постановления НКРЭКУ "Об утверждении Изменений в Кодекс системы передачи" (направленного письмом НКРЭКУ от 20.01.2020 № 753/17.2.1/7-20). Действующим законодательством предусмотрен 10-дневный срок для анализа и формирования позиции АМКУ", - говорится в заявлении Антимонопольного комитета, сообщает ZN.UA.

В комитете отметили, что из-за публичных противоречий относительно законности и целенаправленности Изменений в Кодекс системы передачи, вопрос о принятии проекта постановления вынесли на рассмотрение. На заседание пригласили представителей органов власти и участников рынка.

"Во время заседания свои позиции высказали НКРЭКУ, Минэнерго, Укрэнерго, ДТЭК, Энергоатом, трейдеры и народные депутаты. АМКУ оценивает проекты нормативных актов с точки зрения их влияния на конкуренцию. Полученная в ходе заседания информация сейчас обрабатывается, проверяется и уточняется, по ее выводам АМКУ примет позицию по этому проекту", - заявили в АМКУ.

В свою очередь ZN.UA обязуется через 10 дней поинтересоваться тем, какое решение принял АМКУ.

Ранее "Наші гроші" сообщили о том, что АМКУ отклонил соответствующий проект постановления. Указывалось, что во время запуска рынка электроэнергии 1 июля прошлого года, НКРЭКУ не записала в правила обязанность экспортеров платить тариф "Укрэнерго". Это привело к тому, что во втором полугодии 2019 года компания "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК не заплатила "Укрэнерго" тариф на сумму 544,48 млн грн. При этом год существования такой льготы может принести компании ДТЭК до 1 млрд грн.

По данным СМИ, во время обсуждения представители НКРЕКП и Министерства энергетики и угольной промышленности выступили за уплату тарифа "Укрэнерго" экспортерами. Против этого высказались представители ДТЭК и народные депутаты Алексей Кучеренко из "Батькивщины" и Виктория Гриб из "Оппозиционного блока".

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Дата
01
февраля

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