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воскресенье, 23 декабря 2018 05:30

Американские биржи побили многолетний антирекорд

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Американские биржи побили многолетний антирекорд
Биржи бьют антирекорды. Фото: Контракты

На американских биржах произошла самая плохая ситуация за последнее десятилетие.

Три ведущих фондовых индекса США - Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 - упали к закрытию бирж 21 декабря, передает CNN.

Например, индекс Dow Jones резко снизился, испытав самый большой крах с октября 2008 года, опустившись на 1655 пунктов (6,9%).

Nasdaq упал за неделю на 8,4% - наибольшее снижение процентных ставок с ноября 2008-го. А недельные потери S&P 500 на 7,1% стали крупнейшими с августа 2011 года.

Три главные биржевые индексы США упали примерно на 12% в декабре. Темп падения приближается к худших показателей еще со времен, когда США накрыла Великая депрессия.

Фондовые индексы США снижались всю неделю из-за ожидания последнего заседания руководства Федеральной резервной системы, которая определяет монетарную политику США, а также опасения относительно возможного приостановления работы правительства и госучреждений США.

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Напомним, нефтяной рынок на азиатских торгах продолжает падение. Цена WTI опустилась до самого низкого уровня более чем за год. А Brent на минимуме с ноября.

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Дата
23
декабря

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