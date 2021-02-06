Альфа-Банк покупает Идея Банк

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Генеральный менеджер Альфа-Банка Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже.

Стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021, сообщает FinClub со ссылкой на несколько источников на банковском рынке.

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"Владелец украинской Идея Банка объявил, что правление Getin Holding SA, которому принадлежит 100% акций украинского Идея Банка, подписали 5 февраля с неназванным лицом, работающим на украинском рынке", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением участник тендера приступит к комплексной проверки компаний, и после ее положительного результата стороны перейдут к согласованию условий потенциальной сделки.

Getin Holding S.A. согласился предоставить участнику торгов "на период до 30 апреля 2021 эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний".

В пресс-службе Альфа-Банка информацию о сделке не комментируют.

18 декабря 2016 правительство приняло решение о переходе ПАО "Приватбанк" в полную собственность. Документом предусмотрено, что 100 процентов акций банка будет принадлежать государству в лице Министерства финансов.