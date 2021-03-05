Акцизы на стики в Украине сравнялись с немецкими. При этом на сигареты - в 3,5 раза ниже европейских

После повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева, акциз на ТИЭНы в Украине выше, чем в 15 странах Евросоюза

По данным Vapor Products Tax, во всех без исключения странах Евросоюза акцизы на табачные изделия для электронного нагрева (ТИЭНы) в разы ниже, чем на обычные сигареты.

Об этом пишет в своей колонке на "Украинской новостях" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"Одна из причин в том, что обычные сигареты считаются более опасными чем электронные или ТИЭНы. Более того, электронные сигареты и ТИЭНы уже во многих странах Европы успешно используют для снижения курения традиционных сигарет", - объясняет Забловский.

Он приводит пример Швеции, которая известна тем, что именно в этой стране самый низкий уровень курения в Европе. В Швеции акцизная нагрузка на пачку ТИЭНов (20 стиков) в 3,2 раза ниже, чем на пачку сигарет (соответственно 3,24 евро акциза в стоимости одной пачки сигарет и 1,02 евро акциза в стоимости одной пачки ТИЭНов).

"При этом неважно - речь идет о Болгарии, где самые низкие акцизы на сигареты в Евросоюзе, или о Франции (где наоборот - самые высокие в ЕС) - разница между акцизами на сигареты и на ТИЭНы - всегда отличается в разы. Если брать средний показатель по ЕС, то в одной пачке сигарет будет 3,12 евро акциза, в одной пачке ТИЭНов - 0,9 евро акциза. Разница - в 3,5 раза", - приводит расчеты Забловский.

Если же сравнивать акцизы на обычные и электронные сигареты разница в нагрузке еще выше - в 10,8 раз (3,12 евро против 0,29 евро).

Эксперт напоминает, что до 2021 года Украина действовала по примеру стран ЕС. Но с 2021 г. акциз на ТИЭНы в Украине повысили сразу в 4,2 раза. Соответственно, теперь и в каждой пачке сигарет, и в каждой пачке ТИЭНов акцизов по 0,88 евро (сумма может несколько колебаться в зависимости от курса).

"Теперь, вопреки опыту и практике Евросоюза, Украина становится единственной страной в Европе, где акцизы на ТИЭНы и более опасные для здоровья сигареты - одинаковые. Более того, есть вообще абсурдная ситуация - акцизы на ТИЭНы в Украине уже достигли уровня Германии (там тоже ровно 0,88 евро акциза в одной пачке ТИЭНов). Сейчас акцизы на ТИЭНы в Украине выше, чем акцизы на ТИЭНы в 15 странах Евросоюза", - сравнивает Забловский.

При этом он напоминает, что акциз на сигареты остается в 3,5 раза ниже, чем средний показатель по ЕС и в 2,1 раза меньше показателя Болгарии, где самый низкий уровень акциза на сигареты в ЕС (1,84 евро на пачку).

Фото: Vapor Products Tax