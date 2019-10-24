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четверг, 24 октября 2019 10:23

Акции Tesla неожиданно выросли в цене

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Акции Tesla неожиданно выросли в цене
Акции выросли на 20%. Фото: espreso.tv

Компания Tesla Inc в третьем квартале вышла на прибыльный уровень.

Котировки акций по итогам дополнительных торгов в среду выросли более чем на 20%, сообщает "Интерфакс-Украина".

Капитализация компании с начала 2019 упала примерно на 23% за последние двенадцать месяцев - на 13%.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составил $ 143 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с $311 млн, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Без учета разовых доходов и расходов показатель снизился до $1,91 на акцию с $ 3,02на акцию.

Выручка уменьшилась на 8% - до $ 6,303 млрд против $6,824 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 46 центов на акцию при выручке в $6,43 млрд.

Tesla заявила, что продолжит оставаться прибыльной, но предупредила, что вывод новых продуктов на рынок может повлиять на рентабельность.

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"Мы смогли добиться больших успехов в контроле над расходами. Наши операционные расходы сейчас находятся на самом низком уровне с начала производства Model 3", - заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск.

На новом заводе в Китае начался тестовый выпуск компактной версии Model 3, а запуск производства нового компактного спортивного внедорожника Model Y произойдет раньше запланированного - уже следующим летом.

Компания планирует в 2019 году поставить 360 тыс. автомобилей, что является нижней границей объявленного ранее диапазона продаж в 360-400 тыс. машин.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск использовал подключение к интернету, обеспеченное созвездием широкополосных спутников своей компании Starlink утром вторника, 22 октября.

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Дата
24
октября

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