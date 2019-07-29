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Аграрии сообщили, сколько зерна намолотили

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Аграрии сообщили, сколько зерна намолотили
Украинские аграрии намолотили почти 30 миллионов тонн зерна. Фото: УНІАН

По состоянию на 29 июля аграрии намолотили 29,7 млн т ранних зерновых с площади 8 млн га.

Озимой пшеницы намолочено 21,7 млн тонн с площади 5,5 млн га, или 80% к прогнозу, при средней урожайности 39,7 ц/га; ячменя - 7,2 млн тонн с площади 2,2 млн га, или 84% к прогнозу, при урожайности 33,1 ц/га; гороха - 569 тыс. тонн с площади 249 тыс. га, или 95% к прогнозу, при урожайности 22,9 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Ржи намолочено 120 тыс. тонн с площади 45 тыс. га (38%), а овса - 60 тыс. тонн с площади 24 тыс. га (13%).

Озимого рапса намолочено 2,9 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 96% к прогнозу.

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Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

В Белоцерковском районе на полях активно проходит сбор зерновых культур. Общее количество зерновых в районе - почти 19 тыс. га. Из них 4,7 тыс. га уже обмолотили.

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