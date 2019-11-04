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понедельник, 04 ноября 2019 14:50

Адвокат Одинец заявила, что "Роттердам+" позволил сэкономить бюджетные средства

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Адвокат Одинец заявила, что &quot;Роттердам+&quot; позволил сэкономить бюджетные средства
Адвокат Ирина Одинец: "Введение формулы "Роттердам+" позволило уменьшить бюджетные дотации государственным шахтам". Фото: LB.ua

Адвокат Ирина Одинец заявила, что введение ценообразующей формулы "Роттердам+" позволило стране сэкономить бюджетные средства, потому как позволила уменьшить бюджетные дотации государственным угольным шахтам и установила справедливую рыночную цену на электроэнергию для крупных промпотребителей.

Об этом она сообщила в эфире телевизионного канала "112 Украина".

Адвокат напомнила, что по формуле "Роттердам +" устанавливались цены на электроэнергию исключительно для промышленных потребителей. И отметила, что от ее внедрения потеряли только неэффективные энергозатратные предприятия, ведь государство перестало дотировать стоимость электроэнергии для них (в т.ч. благодаря тому, что в тарифе на электроэнергию была учтена реальная цена угля), и компании вынуждены были платить за нее рыночную цену.

"Поскольку все-таки, если мы говорим о том, что цена в государственных или в частных предприятий зависела от цены электроэнергии, а цена электроэнергии была дотированной, то есть, она была ниже, она была стабильно ниже. Если, например, цена дотируемых была 700-800 гривен (цена угля государственных шахт), а на самом деле цена себестоимости на шахте была 3 700 гривен, то эти 3 000 (гривен) ранее покрывались из госбюджета", - пояснила Одинец.

Она отметила, что после введения формульного ценообразования государство смогло сэкономить бюджетные средства еще и потому, поскольку не тратило их на дотацию стоимости электроэнергии для крупных промышленных предприятий.

"С введением этой формулы стало понятно, что эта цена не может покрываться из госбюджета. Электроэнергия дороже продавалась, соответственно государственный бюджет меньше тратил на это", - сказала адвокат.

Напомним, ранее бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью бизнесмена Игоря Коломойского путем использования давления с помощью Национального антикоррупционного бюроУкраины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его мнению, такие действия бизнесмена вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила ранее, что формула "Роттердам+" позволила Украине сэкономить до 40 млрд гривен, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Українські новини
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