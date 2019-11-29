Яблоки подорожали: сравнили цены за 3 года

За год яблоки в среднем подорожали в 2,5 раза. В то же время стоят дешевле на 5% по сравнению с рекордно высокой ценой ноября 2017-го.

В этом году яблоки подорожали из-за уменьшения урожайности в Украине и Европе. На украинском рынке в основном представлены яблоки, поврежденные градом и паршой. Плоды лучшего качества фермеры держат на складах. Их начнут продавать не раньше января следующего года, передает "Інфо-Шувар".

Автор: Інфо-Шувар В этом году яблоки подорожали из-за меньшего урожая.

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В Украину начали завозить яблоки из Польши. Они стоят в 1,5 раза больше, чем отечественные. Например, импортные яблоки Голден продают по 13-14 грн/кг. Яблоки украинского производства такого же качества стоят 8-9 грн/кг.

Фермеры ожидают роста спроса на яблоки перед новогодними праздниками.

В Украине за два года подорожали все виды мяса. Куриная тушка 2017-го в среднем выросла на 33% - до 48,58 грн/кг. В 2018 году - на 9%. Килограмм стоил 56,18 грн. Свинина за два года добавила 55% к цене.