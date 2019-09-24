Яблоки подорожали: почему выросла цена

На рынке яблоки стоят в среднем 10-12 грн. Есть продукция по 15-17 грн/кг. Фото: Агрополіт

В Украине килограмм яблок продают от 10-12 грн. В прошлом году в аналогичный период цена стартовала от 3,5-4 грн/кг.

Это связано с меньшим урожаем яблок. Они не уродили из-за неблагоприятных погодных условий - весенние заморозки, дожди и жару, пишет tsn.ua.

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На рынке яблоки стоят в среднем 10-12 грн. Есть продукция по 15-17 грн/кг.

Вскоре оптовые цены упадут до 6-9 грн/кг в зависимости от сорта. Несмотря на меньший урожай, яблок украинцам хватит, успокаивают эксперты.

В Украине продажи ягод за год выросли на 15%. В основном украинцы покупали отечественную продукцию. В то же время погода негативно повлияла на урожай. Из-за дефицита ягоды покупали по рекордно высокой цене - в среднем 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие годы. Наиболее ощутимо подорожала малина. В 2017-м стоила 31 грн/кг, в прошлом году - 27 грн/кг. В этом году за килограмм в среднем просили 65 грн.