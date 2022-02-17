60% украинцев в Польше выражают желание остаться там навсегда – исследование

Три четверти украинцев положительно оценивают свою работу в Польше Фото: Wyborcza.pl

42% украинцев, работающих в Польше, думают над созданием собственного бизнеса. Всего два года назад - в 2019 году - таких было всего 28%.

В то же время 60% хотели бы, чтобы они и их дети остались жить в Польше всегда. Об этом говорится в исследовании агентства по трудоустройству EWL Group, сообщает Rzeczpospolita

Авторы исследования подчеркивают, что в 2021 году на 25% возросло количество разрешений на работу выданных иностранцам на должности специалистов (13,7 тысячи) и менеджеров (3,4 тысячи).

"Работники из Украины все чаще занимают должности в компаниях разных отраслей. Учитывая близость языков, они уже через один год способны в совершенстве общаться на польском, что повышает уровень зарплаты", - рассказывает Анжей Коркус, глава EWL Group

Три четверти украинцев положительно оценивают свою работу в Польше и рекомендуют ее своим близким и знакомым, следует из исследования.

Как сообщает польское Министерство дел иностранцев, на декабрь 2021 года на территории Польши находилось более 300 тысяч украинцев, что составляет 57% от общего количества иностранцев. 60% украинских мигрантов в Польше – люди 18-40 лет.