60% украинцев в Польше выражают желание остаться там навсегда – исследование

 
Ексклюзивы
1/5
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают многоэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают многоэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 1629
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 288
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
1 Просмотров: 3006
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 963
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 459
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1521
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 873
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2538
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3528
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 450
Фото
Все фото
1
4
3
6
10
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2088
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4914
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4383
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3285
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1125
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
четверг, 17 февраля 2022 08:10

60% украинцев в Польше выражают желание остаться там навсегда – исследование

  Комментировать
60% украинцев в Польше выражают желание остаться там навсегда – исследование
Три четверти украинцев положительно оценивают свою работу в Польше Фото: Wyborcza.pl

42% украинцев, работающих в Польше, думают над созданием собственного бизнеса. Всего два года назад - в 2019 году - таких было всего 28%.

В то же время 60% хотели бы, чтобы они и их дети остались жить в Польше всегда. Об этом говорится в исследовании агентства по трудоустройству EWL Group, сообщает Rzeczpospolita

Авторы исследования подчеркивают, что в 2021 году на 25% возросло количество разрешений на работу выданных иностранцам на должности специалистов (13,7 тысячи) и менеджеров (3,4 тысячи).

"Работники из Украины все чаще занимают должности в компаниях разных отраслей. Учитывая близость языков, они уже через один год способны в совершенстве общаться на польском, что повышает уровень зарплаты", - рассказывает Анжей Коркус, глава EWL Group

Три четверти украинцев положительно оценивают свою работу в Польше и рекомендуют ее своим близким и знакомым, следует из исследования.

Как сообщает польское Министерство дел иностранцев, на декабрь 2021 года на территории Польши находилось более 300 тысяч украинцев, что составляет 57% от общего количества иностранцев. 60% украинских мигрантов в Польше – люди 18-40 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «60% украинцев в Польше выражают желание остаться там навсегда – исследование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 23022
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 12771
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 9802
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8218
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
3
 Просмотров: 6940
Экономика
Гривна приходит в себя после обесценивания - курс валют на четверг
Гривна приходит в себя после обесценивания - курс валют на четверг Просмотров: 270
Энергосистему Украины тестово отсоединят от России и Беларуси: объявлено даты
Энергосистему Украины тестово отсоединят от России и Беларуси: объявлено даты Просмотров: 612
Европарламент одобрил миллиардную помощь для Украины
Европарламент одобрил миллиардную помощь для Украины Просмотров: 378
"Кернел" расширит мощности своего гигантского терминала в порту Черноморск
"Кернел" расширит мощности своего гигантского терминала в порту Черноморск Просмотров: 306
Спрос на украинские государственные облигации рекордно обвалился
Спрос на украинские государственные облигации рекордно обвалился Просмотров: 315
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ
2
Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора
2
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
Голосов: 134
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть