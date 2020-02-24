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понедельник, 24 февраля 2020 10:24

50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине

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50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Эксперт объяснил, как должна работать программа по накоплению денег до совершеннолетия Фото: pixabay.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, где предлагают открывать на имя каждого новорожденного депозит на сумму 50 тыс. грн. Средства будут выплачивать после достижения совершеннолетия. Подобные программы действуют в Саудовской Аравии, Катаре и Норвегии.

"Такие программы эффективно действуют в странах, которые имеют газ и нефть. В них есть избыток денег и часть этих средств распределяется по резервным фондам. Похожая система действует в Норвегии создан национальный резервный фонд, который получает доход от экспорта нефти и газа. На его счетах хранятся триллионы. Если посчитать, то на каждого жителя придется по 200 тысяч долларов. Но эти деньги никто не выплачивает. Это декларативная сумма, которая зафиксирована за каждым гражданином. В России создана двухступенчатая система: фонд развития и фонд благополучия. Эти фонды помогли им пережить кризис 2008 года и давление на экономику в 2014-2015 годах", - говорит эксперт Института GROWFORD Алексей Кущ.

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Для запуска подобных программ государство должно иметь мощный источник притока валюты. Например, от продажи энергоресурсов или экспорта сырья. Хорошо работают такие фонды в государствах с небольшим количеством населения.

"Массовая выплата денег из таких фондов приведет к краху. Та же Саудовская Аравия создала его не для того, чтобы проедать деньги. Они формируют многоступенчатую систему экономической безопасности. На эти деньги они покупают активы по всему миру, которые могут приносить пассивный доход. В частности земли, технологии, а затем открывают у себя заводы. Украина - единственная страна в мире, которая не имеет национального резервного фонда. Наша нефть - это зерно, подсолнечное масло, металл. За счет продажи сырья мы можем собирать в резервном фонде несколько миллиардов долларов. Но эти деньги нужно использовать на выплаты гражданам. А исключительно для структурной перестройки экономики. В частности, создавать предприятия", - говорит эксперт.

Этого года максимальные выплаты на детей из малообеспеченных семей вырастут с 85 до 130% прожиточного минимума, на сирот и детей без опеки – с 2 до 2,5 прожиточного минимума, на детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума.

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