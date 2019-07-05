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пятница, 05 июля 2019 14:29

5 лучших банков для открытия счёта предпринимателю в Украине
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Бизнес – лакомый кусочек для украинских банков. Потому они в прямом смысле соревнуются за предпринимателей, увеличивая пакет услуг и делая взаимодействие с клиентом более эффективным.

По сведениям Opendatabot, каждую неделю в нашей стране регистрируется около 1500 фирм. За предыдущий 2018 год открылось более 272 тысяч ФЛП. На бюрократию у современных бизнесменов нет времени. Очевидно, что предпринимателю мало понравится перспектива обивать пороги банков и убивать на общение с сотрудниками банка полдня. Куда проще и экономичнее работать через мобильное приложение или интернет-банкинг. В конце концов, время можно потратить на развитие бизнеса, а не на выяснение деталей операций в банке при личном присутствии.

Мы изучили программы и условия, которые предлагают украинские банки малому и среднему бизнесу (МСБ). И на основе аналитики составили гид для бизнесменов, которые раздумывают, в какое финучреждение обратиться.

  В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк
В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк

В наш рейтинг вошло 5 банков комфортных для ФОП:

  1. ПриватБанк.
  2. Альфа-Банк.
  3. Райффайзен Банк.
  4. Укрсиббанк.
  5. Кредо Банк.

Какие-то из них – крупнейшие в Украине и самые востребованные среди антрепренёров учреждения, другие только набирают обороты на этом поприще. При составлении подборки оценивались условия обслуживания для предприятий больших и не очень, скорость, с которой обрабатываются платежи и технологичность (удобство пользования/возможность выполнения операций удалённо, из любой точки мира).

Кстати, технологичность – один из основных критериев, на которые в первую очередь обращает внимание молодёжь. Сегодня мало кого удивишь возможностью проверки счета online и контролем движения средств по основным счетам. А вот взять кредит или оформить рассрочку, находясь за пределами страны, – уже куда более интересное предложение. Кстати, у нас даже есть банки, которые предложат предпринимателю разместить его предприятие на Google Maps.

Некоторые идут дальше, предлагая МСБ поддержку в нон-стоп режиме. Даже если вопрос назрел ночью, и потерпеть до утра ну никак не получается, клиент может выйти в чат с менеджером (или позвонить в контакт-центр), и ему тут же помогут. "Плюшек" действительно много, и было бы упущением не воспользоваться ними, если вы – ФЛП.

  В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк
В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк

Сколько стоит открыть счёт

Чтобы открыть счёт в банке, бизнесмену придётся расстаться со 100 гривнами (при личном посещении). Это, так сказать, в худшем случае. В лучшем – операция обойдётся в 0 или 1 гривну (онлайн). Если собираетесь обратиться в ПриватБанк, обратите внимание, что стоимость открытия счёта зависит от места, где вы эту процедуру выполняете. Если пожаловали в отделение Привата, услуга обойдётся в 100 гривен. Решили сделать это онлайн – сэкономите эту сумму, потому что через Internet-банкинг открыть счёт стоит 0 грн. (Но при этом вы уже должны быть у них в базе как клиент-"физик", чтобы ваши данные "подтянулись"). Эта же услуга обойдётся в 1 грн. в Альфа-Банке.

Что касается сроков, то ждать особо не придётся: на открытие счёта обычно уходит не более 3-х дней. А вот выпуск персонализированной карты займёт не менее 10 дней (в некоторых случаях – 14). Не именная выдаётся тут же.

Если идти в банк, чтобы открыть счёт, совсем не хочется, у вас есть 2 варианта, куда податься: Приват Банк и Альфа-Банк Украина. Только эти 2 учреждения дарят предпринимателям возможность остаться дома, а не идти в центр по обслуживанию клиентов – всё можно сделать онлайн. Однако если Альфа-Банк предлагает удалённое открытие всем бизнесменам, не важно, являются ли они их внутренними клиентами или нет, в Приват Банке открыть счёт через интернет сможет только внутренний (существующий) клиент. Отделение нужно будет посетить, только чтобы поставить подпись на заявлении об открытии банковского счёта.
Internet-банкингом в 2019 году мало кого удивишь – он есть в каждом финучреждении. А вот мобильное приложение – нет. Приложение от А до Я, в котором можно и счёт открыть, и деньги с карты на карту перевести, и получить электронную отчётность, есть только в уже упоминаемом нам "дуэте" – Альфа и Приват.

  В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк
В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк

Обслуживание счёта

Главные затраты у бизнесмена – это вносимая плата за ежемесячное обслуживание. На стоимость влияют такие критерии:

  • род деятельности (ваши коды КВЭД);
  • пакет услуг;
  • как часто совершаются действия по счёту и т.д.

"А что, если по моёму счёту отсутствовало движение средств", – спросите вы? Некоторые банки не взимают оплату за то, что счёт обслуживался, если по нему не было никаких движений. Среди таких – Альфа-Банк Украина, Приват Банк. Если решили остановиться на Альфе, то обращайте внимание на пакет услуг – стоимость зависит от конкретного пакета и колеблется от 1 до 880 грн./мес.

  В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк
В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк

Во всех рассматриваемых финансовых учреждениях можно перечислять деньги на различные виды счетов. Комиссия за то, что перевод UAH со счёта состоялся, тоже отличается. Так, в ПриватБанке, УкрСибБанке, Райффайзен и Кредо Банке платёжи внутри учреждения осуществляются бесплатно. В Альфа-Банке отсутствует комиссия за внутренние перечисления, а за внешние – она есть (3 грн.). Комиссия за перечисление средств через приложение "ОК, Альфа!" со счёта предпринимателя на карту физлица составляет от 0,1% до 0,8% (точный процент зависит от пакета, на котором в итоге остановился МСБ).
Если посмотреть на усреднённую комиссию за снятие наличности в наших банках, то равна она 0,8%. Нет её только в Ukrsibbank. А вот Кредо позволяет без переплат снимать деньги в банкомате при одном условии – должна быть карта физлица.

Установлен предел на снятие средств за 1 день – обычно это 10-25 тыс. грн. Но в мобильном приложении или непосредственно в отделении банка этот лимит удастся изменить.

С какой скоростью обрабатываются платежи

Времени на обработку внутрибанковских платежей уходит немного: от пары секунд до 1 дня в том единственном случае, если в банке много работы (обычно накануне праздников). А вот ситуация с межбанковскими выплатами другая. В некоторых случаях на всё про всё может уйти даже 3 дня.

Время, когда операция может быть совершена, во всех банках Украины 9:00 – 17:00. Если вы обратились после 5 вечера в Альфа-Банк, Ukrsibbank или Райффайзен Банк Аваль, платёж будет перенесён на следующий день. Другие финансовые учреждения осуществляют выплаты после 17:00, но взимают за это комиссию. К примеру, в Приват Банке предусмотрена комиссия 0,2%, если вы обратились с 16:30 до 19:30. Комиссия начисляется только в ситуации с межбанковскими платежами, и не касается внутрибанковских и государственных выплат – они бесплатные в любое время. Вообще ситуация с украинскими банками и межбанковскими платежами такая, что плата в послеоперационное время редко превышает 1% от суммы, однако Кредо банк, например, взимает UAH 5 за каждую платёжку, вне зависимости от общей суммы.

Что касается выписки, то совсем необязательно посещать банк, чтобы получить её. Сделать это можно посредством интернет-банкинга. В этом случае предприниматель сэкономит не только своё время, но и деньги, потому что выписка выдаётся бесплатно. Только в Райффайзен Банк Аваль придётся всё-таки посетить отделение, однако за саму выписку с предпринимателя не возьмут ни копейки.

  В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк
В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк

Условия кредитования

Украинские банки предлагают бизнесменам залоговые и беззалоговые кредиты. 15% - 29% - такой может быть процентная ставка. Однако банки знают: то, что подходит одному, может не потянуть другой. Вы можете взять на вооружение указанные цифры, но на месте следует уточнить этот момент (по заявлению многих банков, процентные ставки "весьма индивидуальны"). Обращаем внимание, что в случае с беззалоговым кредитом процентная ставка будет выше (если его вообще выдадут).

А что же с надёжностью банков? Где выгоднее и безопаснее всего брать кредит? По информации Национального Банка Украины, украинский бизнес чаще обращается к следующим финучреждениям для пополнения оборотных средств и кредитования:

  1. ПриватБанк.
  2. Райффайзен Банк Аваль.
  3. Альфа-Банк.
  4. Укрсиббанк.

В десятке лидеров, кроме участников нашего рейтинга, оказались Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПУМБ.

Легко ли банки выдают кредиты бизнесмену? Нет. Вот так сразу прийти и получить деньги на развитие не получится. Чтобы получить необходимую сумму, нужно соответствовать ряду требований. К примеру, Ukrsibbank кредитует тех, кто обслуживается в банке не менее 1 года и хорошо себя зарекомендовал, не пропускал выплаты по другим банковским продуктам. Обязательно свяжитесь с менеджером, позвоните на горячую линию или напишите в чат, чтобы узнать, а даёт ли вообще банк деньги на развитие бизнеса. Credit Agricole Bank в наш ТОП-5 не входит, и в этом банке подобная опция отсутствует. Есть альтернатива – взять "кредит на личные цели" суммой до 500 тыс. грн.

Как сдавать налоговую отчётность?

Плановый отчёт в налоговую – дамоклов меч, который нависает над тобой, и как бы ни хотелось, но миновать это дело не удастся. Если предприятие большое, все хлопоты ложатся на плечи бухгалтера. Маленьким же фирмам и стартапам приходится самостоятельно вникать в тонкости.

Чтобы облегчить жизнь бизнесменам, многие банки предлагают сдавать отчётность прямо через сервис. Подобный функционал имеется в Альфа-Банке ("ОК, Альфа!"), Приватбанке, Ukrsibbank и Кредо банке.

  В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк
В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк

Общая сводная таблица по пятёрке рассматриваемых банков. Часть 1

  В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк
В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк

Общая сводная таблица по пятёрке рассматриваемых банков. Часть 2

  В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк
В рейтинг самых комфортных банков для ФЛП входят: ПриватБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк

Итоги

Как видите, большинство банков из нашей 5-ки имеют среднерыночные предложения по операциям. Если разница и имеется, то она невелика. Выбивается из общего списка только Укрсиббанк, установивший по большинству услуг заметно высокую стоимость. Однако это финучреждение предлагает привлекательные предложения специалистам IT, давая специальные скидки по пакету услуг.

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