45 т украинских монет продадут на аукционе - НБУ

Нацбанк продаст на аукционе лом изношенных и выведенных из обращения монет. Это номинал 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. Весом около 45,8 т. Накопились за 2020-2021 годы после изъятия из обращения монет мелких номиналов.

Изношенные и изъятые из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек будут утилизировать на Банкнотно-монетном дворе НБУ. На специальном оборудовании с них снимают все надписи и изображения. Лом продают на аукционах. Металл преимущественно отправляют на переплавку.

Автор: Елена Луценко Лом монет продают на аукционах

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Очередной аукцион проведут 30 июня в электронном формате.

12 мая в Украине появилась памятная монета, посвященная украинскому писателю Василию Стефанику. Ее создали к 150-летию со дня рождения, сообщают в Национальном банке Украины. Номинал монеты - 2 грн. Изготовлена ​​она из нейзильбера, имеет диаметр 31 мм. Вышла тиражом в 35 тыс.