3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Автор: Дніпроград День юриста в Украине празднуют 8 октября.

Ежегодно 8 октября в Украине юристы отмечают профессиональный праздник. В 1997 году соответствующим указом праздник основал президент Леонид Кучма.

Юриспруденция - одна из самых престижных профессий. Родители готовы платить немалые деньги, чтобы их дети учились на юридических специальностях. Однако украинский рынок труда не готов к такому количеству дипломированных юристов. Количество вакансий растет медленно. В среднем в квартал появляется 3-3,5 тыс. новых предложений от работодателей, пишет The Point.

Автор: The Point Больше всего предложений работы для юристов в Киеве и Киевской области.

Самые востребованные юристы в Киеве, Днепре. Меньшим спросом пользуются в Одессе и Харькове.

Автор: The Point Самые востребованные юристы-правоведы и помощники.

В основном ищут универсальных специалистов - юристов-правоведов. Есть вакансии для помощников юристов. Каждая двадцатая вакансия для коллекторов. Меньше всего предложений для юридических специализаций банковского, гражданского, налогового, земельного права. Самую маленькую зарплату предлагают юрисконсультантам и помощникам - чуть более 7 тыс. грн.

Автор: The Point Работодатели предлагают меньшую зарплату, чем ожидают юристы.

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Зарплатные ожидания юристов гораздо выше предложений работодателей. Так, руководители подразделений хотят получать чуть больше 28 тыс. грн. Работодатели предлагают почти 16 тыс. грн. Адвокатам обещают в среднем 15 тыс. грн. В то же время специалисты ищут работу на 19 тыс. грн.

По результатам вступительной кампании 2018 года самыми популярными специальностями стали филология, право и менеджмент. В десятку лидеров также вошли компьютерные науки, экономика, медицина и туризм.