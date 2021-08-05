28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи

 
Ексклюзивы
1/5
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
Просмотров: 522
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 288
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 837
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1125
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 5274
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1791
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1170
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 900
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
15
14
5
11
3
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
&quot;Новая почта&quot; испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Видео
Все видео
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 603
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 288
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1755
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1521
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2197
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 11:45

28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи

  Комментировать
28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи
Открытие Центральной расчетной палаты в 1993 году. Фото: НБУ

5 августа 1993 года через Систему электронных платежей Нацбанка прошли первые платежи.

"В начале 1990-х Нацбанку удалось создать собственную Систему электронных платежей, аналогов которой еще долго не было в остальных соседних странах. Преимуществом функционирования СЭП стала возможность отказаться от использования почтовых и телеграфных авизо. Это было отправной точкой для развития электронного денежного оборота и безналичных расчетов в Украине", - сообщает Музей денег Нацбанка.

Государственная система межбанковских расчетов Украины обеспечивает перевод средств через корреспондентские счета ее участников, открытые в Национальном банке.

Все коммерческие банки и Государственная казначейская служба Украины - участники системы.

96% межбанковских переводов в национальной валюте в Украине осуществляется через СЭП.

За день система способна обработать 10 млн платежей. Средства попадают на счет банка-получателя мгновенно. В файловом режиме время прохождения платежа от банка-отправителя в банк-получателя составляет 10 - 20 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые украинские деньги называли "горпинками"

Сегодня СЭП - единственная важная государственная платежная система в Украине, полностью удовлетворяет потребности украинской банковской системы в межбанковских переводах в национальной валюте.

Первые гривны напечатали в Германии. 24 апреля 1918 Центральная Рада договорилась с правительством Германии о печати гривны. Она должна была заменить рубль.

В Украине не было соответствующего оборудования, поэтому банкноты планировали напечатать в Берлине и Лейпциге в типографии Reichsdruckerei, сообщает Музей денег Нацбанка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 34455
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 5274
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 4959
Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий
Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий
6
 Просмотров: 3015
&quot;Подрывника&quot; Кабмина задержали: что о нем известно
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
11
 1 Просмотров: 2862
Экономика
Теплопроизводителей призвали подписать договора с Нафтогазом
Теплопроизводителей призвали подписать договора с Нафтогазом Просмотров: 90
Доллар подорожал: свежий курс валют от НБУ
Доллар подорожал: свежий курс валют от НБУ Просмотров: 567
Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал олигарх Фирташ, вернули в собственность государства
Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал олигарх Фирташ, вернули в собственность государства Просмотров: 234
Сколько стоит самая дешевая однокомнатная квартира
Сколько стоит самая дешевая однокомнатная квартира Просмотров: 1539
Бензин на АЗС подорожал - озвучили новые максимальные цены на топливо
Бензин на АЗС подорожал - озвучили новые максимальные цены на топливо Просмотров: 324
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
1
В НАБУ требуют передать им Чауса: намекают на причастность СБУ к преступлению
1
Главнокомандующий ВСУ объяснил запрет чиновникам посещать зону ООС
Голосов: 26741
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть