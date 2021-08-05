28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи

Открытие Центральной расчетной палаты в 1993 году. Фото: НБУ

5 августа 1993 года через Систему электронных платежей Нацбанка прошли первые платежи.

"В начале 1990-х Нацбанку удалось создать собственную Систему электронных платежей, аналогов которой еще долго не было в остальных соседних странах. Преимуществом функционирования СЭП стала возможность отказаться от использования почтовых и телеграфных авизо. Это было отправной точкой для развития электронного денежного оборота и безналичных расчетов в Украине", - сообщает Музей денег Нацбанка.

Государственная система межбанковских расчетов Украины обеспечивает перевод средств через корреспондентские счета ее участников, открытые в Национальном банке.

Все коммерческие банки и Государственная казначейская служба Украины - участники системы.

96% межбанковских переводов в национальной валюте в Украине осуществляется через СЭП.

За день система способна обработать 10 млн платежей. Средства попадают на счет банка-получателя мгновенно. В файловом режиме время прохождения платежа от банка-отправителя в банк-получателя составляет 10 - 20 мин.

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Сегодня СЭП - единственная важная государственная платежная система в Украине, полностью удовлетворяет потребности украинской банковской системы в межбанковских переводах в национальной валюте.

Первые гривны напечатали в Германии. 24 апреля 1918 Центральная Рада договорилась с правительством Германии о печати гривны. Она должна была заменить рубль. В Украине не было соответствующего оборудования, поэтому банкноты планировали напечатать в Берлине и Лейпциге в типографии Reichsdruckerei, сообщает Музей денег Нацбанка.