170 млрд грн убытков: назвали причину некачественной работы госпредприятий

Ранее управление объектами проводилось неэффективно и наносило ущерб государству. Фото: pixabay.com

Каждое пятое государственное предприятие - убыточное, а общая сумма убытков за 2019 год - 170 млрд грн. Задолженность по зарплате там составляет 2,9 млрд грн.

По словам заместителя главы Фонда госимущества Константина Кошеленко, эти цифры указывают на то, что ранее управление объектами проводилось неэффективно и наносило ущерб государству. Он рассказывает, что хорошие менеджеры в основном работали в чьих-то интересах.

"Когда государственное - оно ничье. И тогда не нужно его покупать или брать в аренду, чтобы зарабатывать. Достаточно просто посадить своего директора, а он обеспечит у кого нужно закупки, кому нужно - продажи, что-то еще подкрутит внутри", - цитирует Кошеленко Укринформ.

Заместитель главы Фонда объясняет, что таким образом предприятие, которое может приносить сотни миллионов, в лучшем случае приносит десятки тысяч.

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"Например, гостиница "Днепр" до продажи приносила чуть более 200 тыс. грн прибыли за весь 2019 год. Другие подобные отели зарабатывают десятки миллионов гривен. Мы понимаем, что здесь было или бездарное управление, или деньги сознательно выводились не туда", - заявил Кошеленко.

В Фонд госимущества Украины на приватизацию передали 5 государственных предприятий. Среди них гостиница "Днепр" и госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис".