12% украинских компаний после санкций СНБО сменили названия

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3384
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 234
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1071
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1332
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 738
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2169
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2907
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 5014
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8541
Фото
Все фото
3
18
6
4
21
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео
Все видео
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1260
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1008
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 459
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2826
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2250
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 621
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 17:24

12% украинских компаний после санкций СНБО сменили названия

  Комментировать
12% украинских компаний после санкций СНБО сменили названия
Смена названия не может снять санкции с компании. Фото: hromadske.ua

40 компаний из реестра Совета национальной безопасности и обороны сменили названия после введения санкций, пытаясь избежать запрета на деятельность в Украине.

Названия изменили 12% украинских компаний из санкционного списка, который на сегодняшний день насчитывает 333 юридических лица, сообщает сервис для работы с открытыми данными Опендатабот.

Переименование не может снять с компании санкционные ограничения, акцентируют внимание в сервисе.

"Изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его хозяйственной деятельности несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в ловушку с подсанкционной компанией, нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ", - говорит руководитель корпоративных продуктов Опендатабота Федор Сафир.

Любое взаимодействие с юридическими лицами из санкционного списка СНБО может стать основанием для подозрения компании-партнера в тех же действиях, за которые эти компании попали в санкционный список: финансирование терроризма или проявления угрозы национальной безопасности, поясняют в Опендатаботе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНБО ввела санкции против сети магазинов

После смены названия санкции в отношении конкретной компании остаются. Статус юрлица не меняется, поскольку остается неизменным его регистрационный код. В то же время контрагентам, попавшим на "оборотней", контракт с такой компанией может привести к материальному и репутационному ущербу, отмечают в сервисе Опендатабот.

Большинство компаний, в отношении которых введены санкции, оказались там через создание угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействие террористической деятельности и т.д.

СНБО в октябре запустил сайт с украинскими санкционными списками. На сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень из почти 4 тыс. физических и почти 2 тыс. юридических лиц, против которых применяются санкции.
На компании из списка накладывается ряд ограничений, мешающих хозяйственной деятельности. Это может быть блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и т.д.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «12% украинских компаний после санкций СНБО сменили названия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 57708
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 12717
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 10908
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 6 Просмотров: 10242
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 9387
Экономика
Венгрия будет хранить газ в Украине
Венгрия будет хранить газ в Украине Просмотров: 81
Шмыгаль пообещал разобраться с черным снегом возле Бурштынской ТЭС
Шмыгаль пообещал разобраться с черным снегом возле Бурштынской ТЭС Просмотров: 99
Белоцерковская ТЭЦ подвергается атакам со стороны Инвестохиллс Веста
Белоцерковская ТЭЦ подвергается атакам со стороны Инвестохиллс Веста Просмотров: 54
Нафтогаз подал жалобу на Газпром, потому что тот злоупотребляет доминирующим положением
Нафтогаз подал жалобу на Газпром, потому что тот злоупотребляет доминирующим положением Просмотров: 306
Две украинские АЭС вышли на мощность выше номинальной
Две украинские АЭС вышли на мощность выше номинальной Просмотров: 441
Больше всего комментируют
23
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
9
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
6
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
Голосов: 27034
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть