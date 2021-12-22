12% украинских компаний после санкций СНБО сменили названия

Смена названия не может снять санкции с компании. Фото: hromadske.ua

40 компаний из реестра Совета национальной безопасности и обороны сменили названия после введения санкций, пытаясь избежать запрета на деятельность в Украине.

Названия изменили 12% украинских компаний из санкционного списка, который на сегодняшний день насчитывает 333 юридических лица, сообщает сервис для работы с открытыми данными Опендатабот.

Переименование не может снять с компании санкционные ограничения, акцентируют внимание в сервисе.

"Изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его хозяйственной деятельности несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в ловушку с подсанкционной компанией, нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ", - говорит руководитель корпоративных продуктов Опендатабота Федор Сафир.

Любое взаимодействие с юридическими лицами из санкционного списка СНБО может стать основанием для подозрения компании-партнера в тех же действиях, за которые эти компании попали в санкционный список: финансирование терроризма или проявления угрозы национальной безопасности, поясняют в Опендатаботе.

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После смены названия санкции в отношении конкретной компании остаются. Статус юрлица не меняется, поскольку остается неизменным его регистрационный код. В то же время контрагентам, попавшим на "оборотней", контракт с такой компанией может привести к материальному и репутационному ущербу, отмечают в сервисе Опендатабот.

Большинство компаний, в отношении которых введены санкции, оказались там через создание угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействие террористической деятельности и т.д.

СНБО в октябре запустил сайт с украинскими санкционными списками. На сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень из почти 4 тыс. физических и почти 2 тыс. юридических лиц, против которых применяются санкции.

На компании из списка накладывается ряд ограничений, мешающих хозяйственной деятельности. Это может быть блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств и т.д.