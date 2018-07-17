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вторник, 17 июля 2018 22:54

Журналист рассказал о зарплатах в оккупированном Луганске

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Журналист рассказал о зарплатах в оккупированном Луганске
Зарплаты в Луганске меньше, чем в области. Фото: "Еспресо.TV"

Журналист Денис Казанский сообщил, что зарплаты на оккупированной боевиками территории Донбасса намного ниже, чем в других населенных пунктах региона.

"Средняя зарплата в "освобожденном" от фашистов Луганске - около 4 тыс. грн. В наиболее нищем подконтрольном Украине Беловодском районе Луганской области - на тысячу выше. В Северодонецке - в 2 раза выше (8 тыс. грн)", - написал он в Facebook.

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Казанский добавил, что на подконтрольной территории даже в отдаленных селах зарплата выше, чем в захваченном областном центре.

Жители оккупированного российскими наемниками-боевиками Донецка поделились свежими фотографиями города. Переселенка с неподконтрольного украинскому правительству Донецкая Инна Малашенко посетила неделю назад родной город и по возвращению опубликовала фото увиденного.

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