Зона ООС: Россия активизировала подготовку диверсантов и снайперов

Чтобы дезориентировать и скрывать звук выстрелов, вражеские снайперы ведут огонь под прикрытием стрельбы минометов и гранатометов. ФОТО: rbc.ua

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начало активнее задействовать диверсионно-разведывательные и снайперские группы.

Сообщила об этом пресс-служба Министерства обороны Украины на официальном сайте.

"Противник активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после 3-месячной подготовки по ведению" партизанской войны "в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", — говорится в сообщении.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела, обработанных на полигонах Южного военного округа ВС РФ. В частности, для дезориентации и сокрытия звука выстрелов вражеские снайперы ведут огонь под прикрытием стрельбы минометов и гранатометов.

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Боевики срывают разведения сил в Станице Луганской. Украина, со своей стороны, продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец и обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству.