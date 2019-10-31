Золотое-4: военные сложили оружие

"Мы оружие культурно оставили в одном месте, куда у нас есть доступ. Мы не хотим трепать нервы местного руководства, пусть пока что будет так", - сказал руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин в эфире телеканала "НАШ" Фото: Укринформ

Активисты Национального корпуса и ветераны полка "Азов" заявили, что не оставят населенный пункт Золотое-4 в жертву россиянам.

"Мы оружие культурно оставили в одном месте, куда у нас есть доступ. Мы не хотим трепать нервы местного руководства, пусть пока что будет так", - сказал руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин в эфире телеканала "НАШ"

Представитель Нацкорпусу анонсировал о создании мобильных групп, которые будут мониторить ситуацию в серой зоне.

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Розведення військ у районі населеного пункту Золотого-4 на Луганщині розпочалося о 12:00. Зранку про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Штаб операції Об'єднаних сил спростував цю інформацію, але згодом підтвердив її. Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили про початок операції. Про розведення активно заговорили після відвідин президентом України Володимиром Зеленським населеного пункту Золоте-4.