Жителям Донецка ограничили выдачу наличных денег

В ОРДО ввели предел выдачи наличных. Фото: ua.news

На территории оккупированных районов Донецкой области был введен лимит выдачи наличных в банкоматах.

Жители смогут снять не больше 120$ в день. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на так называемый "центральный республиканский банк" оккупационной администрации.

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"С целью бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами... принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 тыс. российских рублей по одной платежной карточке", - говорится в сообщении оккупационной администрации.

16 февраля главари боевиков записали обращение об эвакуации жителей на территорию России. Однако заявления разместили только 18 февраля. Оккупанты уже смогли заставить выехать из ОРДО около 6,6 тысяч человек. Главы террористических организаций ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указ об всеобщей мобилизации.