Жилье за копейки: сколько в ДНР стоит квартира

Наибольшим спросом в окуповнаому Донецке на "хрущевки" и сталинки "- их можно Куито за малые деньги. Фото из открытых источников

Квартиры в центре оккупированного Донецка можно купить за 10 тыс долларов.

Хозяева пытаются продать их как можно быстрее, чтобы жилье не отобрали боевики, рассказали Gazeta.ua местные жители.

"Все отдают за бесценок. Однокомнатная" сталинка" - 10 тыс. долларов. Квартира в центре - 20 тыс. Со всем: с " золотыми унитазами ", хрустальной люстрой. В мирное время такую ​​покупали за 200 000", - говорит 53-летняя Наталья Зоц.

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"Квартиру продаю за 14 тысяч, хотя покупала ее вдвое дороже. Готова скидку делать, если будут реально брать, но звонят мало. Когда узнают, что дом в 10 километрах от аэропорта, говорят, что им не подходит. У меня сестра живет в Киеве - сначала к ней перееду, а за деньги от квартиры хоть комнату куплю", - рассказала 57-летняя Ирина Супрун из Донецка.

Жители Донецка заинтересовывают потенциальных покупателей низкой ценой на квартиры, оставляя мебель и технику.