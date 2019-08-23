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пятница, 23 августа 2019 18:23

Женщина сливала боевикам информацию о военных

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Женщина сливала боевикам информацию о военных
СБУ остановила передачу террористам информации. Фото: прокуратура

Двое гражданок Украины передавали террористам ЛНР информацию.

Они обеспечивали боевиков разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено и в ходе досудебного расследования получены доказательства, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны. Полученные данные она передавала другой гражданке Украины - боевику так называемой 4 омсбр 2 АК НС террористической организации ЛНР ", - говорится в сообщении.

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Обоим гражданкам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Материалы дела переданы в суд.

С начала года 367 человек добровольно отказались от участия в деятельности ЛНР и ДНР в рамках программы "Тебя ждут дома". Соответствующую информацию сообщили в Службе безопасности Украины.

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