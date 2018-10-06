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суббота, 06 октября 2018 21:42

Женщина скончалась на линии разграничения

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Женщина скончалась на линии разграничения
В Донецкой области на линии разграничения скончалась пожилая женщина. Фото: 112

На линии разграничения со стороны оккупированной территории умерла пожилая женщина.

Женщина пересекала линию разграничения по коридору "Горловка - Бахмут", сообщает Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на странице в Facebook.

"По полученной информации от очевидцев происшествия, женщине стало плохо, она потеряла сознание, вызвали скорую помощь, но врачи ничего сделать не смогли. Я связался с погранслужбой и СЦКК, выясняем более подробную информацию о случившемся", - сообщил Лисянский.

Скончавшаяся была жительницей оккупированного города Торез.

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Ранее сообщалось, что жертвами конфликта на Донбассе за последние три месяца стали 105 мирных жителей.

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