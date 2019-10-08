Зеленскому посоветовали, куда перенести Офис

Перенести Офис Зеленского просят в Золотое Луганской области. Фото: img.tsn.ua

Президенту Зеленскому посоветовали перенести Офис из Киева в поселок Золотое Луганской области.

Такую петицию №22 / 075702-эп опубликовали на сайте Офиса президента. Ее автором является Игорь Гончаренко.

"Требуем срочно перенести Офис президента с города в село Золотое Луганской области. Важно! Перенос Офиса должен быть проведен до отвода Вооруженных сил Украины по так называемой "формуле Штайнмайера", - написали в петиции.

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За перенос Офиса президента проголосовали 3 тыс. людей из 25 тысяч необходимых. До завершения сбора голосов осталось 92 дня.

Жители поселка Золотое-4 Луганской области обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций.