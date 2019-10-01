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вторник, 01 октября 2019 19:17

Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и "формулу Штайнмаера"

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Зеленский заявил о договоренности о разведении войск и &quot;формулу Штайнмаера&quot;
Президент Владимир Зеленский на брифинге заявил о разведении войск в Донбассе на двух участках / фото: Офис резидента

В Минске договорились о начале разведения войск в населенных пунктах Петровское и Золотое на линии фронта в Донецкой области.

Об этом сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский.

"Хочу успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены. И от военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером для этого является разведение войск в Станице Луганской", - заявил Зеленский.

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Зеленский также рассказал о "формулу Штайнмаера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдик (председателя ОБСЕ. - Gazeta.ua) мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула должна будет имплементирована в новый закон о особом статусу Донбасса", - пояснил он.

Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

"Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент публичном обсуждении с обществом. И в этом законе не будет перейден ни одной "красной линии", - пояснил президент.

"Временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии - пожалуйста, сейчас очень важно - при условии, что там состоятся местные выборы.

Проведенные согласно Конституции и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов", - добавил президент.

1 октября во белорусском Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Формула Штайнмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.

Автор: Gazeta.ua
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