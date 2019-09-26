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четверг, 26 сентября 2019 01:44

Зеленский: Россия хочет прекращения войны в Донбассе

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Зеленский: Россия хочет прекращения войны в Донбассе
Зеленский встретился с Лавровым. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него состоялся короткий диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лавров сообщил Зеленскому, что Россия хочет прекращения войны на Донбассе.

"Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что в России очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли", – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке.

Зеленский отметил, что украинская сторона делает всё для прекращения войны на Донбассе. "Это наша страна, это наша земля, если в России готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей", – указал он, говоря о своем коротком разговоре с Лавровым.

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Ранее источник в Офисе президента Украины сообщил, что 24 сентября президент Зеленский во время короткого общения с главой РФ Лавровым по инициативе последнего говорил с ним о подготовке встречи в "нормандском формате".

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