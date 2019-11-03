Зеленский призвал военных держать порох сухим

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии.

Об этом сообщает официальный сайт президента."

Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранено тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения. Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии столкновения", - говорится в поздравлении.

"В этот день мы в скорби склоняем головы перед героями- артиллеристами, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память. От имени украинского народа искренне благодарю личному составу ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность", - отметил Зеленский.

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2 ноября боевики 15 раз нарушили режим "тишины", в результате чего ранены 2 украинских военных.