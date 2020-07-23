Зеленский попросил помощи для Донбасса

Зеленский обратился к партнерам с просьбой о помощи для Донбасса. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс провели встречу с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, ее участники обсудили вызовы на Донбассе и дальнейшие шаги для облегчения жизни местных жителей.

Международные организации в Украине задействованы в таких важных процессах на Донбассе, как предоставление медицинской помощи жителям, восстановление инфраструктуры, поиск пропавших без вести, содействие в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Кроме того, важна помощь пленным.

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Во время разговора Владимир Зеленский призвал участников встречи оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Он отметил важность возведения больниц в небольших населенных пунктах, которые пока не входят в общий план строительства. В таких медицинских учреждениях жители смогут получить целевую медицинскую помощь.

Также президент отметил, что необходимо решить проблему обеспечения жильем переселенцев.

23 июля президент Швейцарии Симонетта Соммаруга вместе с Владимиром Зеленским посетила Донбасс, "чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликта".