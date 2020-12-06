Зеленский отправился в Донецкую область

Президент начал рабочую поездку в Донецкую область. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский участвовал в торжествах ко Дню ВСУ, которые прошли на территории Мариинского дворца в Киеве. Он присвоил почетные наименования воинских частей ВСУ.