Зеленский отправился в Донецкую область

Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в Донецкую область.
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил.
Президент Владимир Зеленский участвовал в торжествах ко Дню ВСУ, которые прошли на территории Мариинского дворца в Киеве. Он присвоил почетные наименования воинских частей ВСУ.
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