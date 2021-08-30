"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении

Олег Саакян: "Надо использовать эскалацию как дополнительный аргумент для украинской позиции о предоставлении большей помощи со стороны Соединенных Штатов, в частности в сфере безопасности". Фото: Gazeta.ua

Россия устроила очередное обострение в Донбассе, чтобы дать сигнал США, что она будет делать что захочет.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Олег Саакян.

"Причина обострений на Донбассе – не столько парад на День независимости или Крымская платформа, – говорит он. – Прежде всего они связаны с визитом Зеленского в США. Эти обстрелы – создание негативных информационных поводов. Президент не может во время визита быстро реагировать и давать свои интерпретации событиям. Накануне любых важных для Украины встреч происходит эскалация боевых действий. То же самое наблюдаем и сейчас".

В украинском информпространстве Россия будет продвигать настроения, мол, украинская армия не отвечает и капитулирует, в США Украину будут склонять к российскому сценарию Минских соглашений, начинается новый этап перезагрузки между Вашингтоном и Москвой. И что Украину будут рассматривать сквозь призму американо-российских отношений, утверждает политолог.

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"Для США будет посылаться сигнал, что РФ может делать все, что захочет, и Штаты этому никак не помешают. Мол, Зеленский поехал на переговоры с Байденом, но американский лидер никоим образом не влияет на ситуацию. Эта эскалация – элемент психологического давления и на Украину, и на США одновременно", – заявляет он.

Обострение на Донбассе довольно прогнозируемо. Но Украина должна его использовать для собственной выгоды, говорит Саакян.

"Надо использовать эскалацию как дополнительный аргумент для украинской позиции о предоставлении большей помощи со стороны Соединенных Штатов, в частности в сфере безопасности. Потому что это вопрос и безопасности, и позиции США на международной арене, что особенно важно на фоне ситуации в Афганистане, которая преподносится как политическое поражение всего западного мира", – отмечает он.

Не следует завышать ожидания от этого визита – это может использовать Россия, которая активно сеет неверие в украинском обществе, указывает политолог.

"Следует оперативно сообщать и о поражениях, и о победах, которые могут быть достигнуты в ходе визита в США. Именно от полноты и представления информации зависит, сколько пространства остается для российской пропаганды. Надо быть честными со своей армией и собственным населением относительно ответа на провокации на передовой. Если есть ответ со стороны украинских военных – он доноситься до общественности. Если же отпора с нашей стороны нет из тактических соображений – это также надо объяснять населению. Чем больше недоговоренностей – тем большее пространство для российских манипуляций", – заключает Олег Саакян.

Российские боевики на Донбассе 28 августа 18 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четыре – боевые травмы. Также оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Пострадавших среди местного населения нет.