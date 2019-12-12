Зеленский дал интервью российскому каналу "Россия-1"

Впервые с начала российского нападения на территорию Украины президент решил пообщаться с пропагандистской СМИ. Фото: ukranews

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российскому телеканалу.

Его покажут в прямом эфире, в воскресенье, на канале Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия-1.

"Главное, что мы все начали общаться", - сказал украинский президент Зеленский в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в нормандском формате.

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Впервые с 2014 года в Украину приехали представители российских СМИ. Первым стал канал Минобороны РФ "Звезда", пишет Цензор.нет.