Заседание ТКГ может произойти сегодня

Кравчук сообщил, что сегодня ТКГ может обсудить эскалацию. Фото: "Еспресо"

27 марта может произойти экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы из-за гибели украинских военных.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук.

Заседание инициировала украинская делегация в ТКГ. На нем рассмотрят вопрос эскалации ситуации на Донбассе.

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"Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпоже Хайди Грау - модератору переговоров и представительницы ОБСЕ в ТКГ - экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры. Вчера мы получили предварительное согласие. И несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться", - сказал Кравчук.

Вчера в 13:45 в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.