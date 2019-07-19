Запрет огня противоречит уставу - ветеран о договоренности в Минске

Юрий Руденко, ветеран АТО, сначала служил наводчиком зенитки ЗУ-23, а затем командиром этой же пушки. Написал 2 книги, в которые собрал воспоминания и свидетельства своих побратимов. Фото: Цензор.Нет

Запрет на открытие ответного огня это заявление, противоречащее воинскому уставу.

"Будем надеяться, что это кривая формулировка и дипломатические игры", - говорит в комментарии Gazeta.ua Юрий Руденко.

"Здесь сложно сказать - хотели пропихнуть "зраду", или просто была криво сформулирована фраза, но Бессмертный даже пост написал что огонь можно вести", - говорит ветеран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске договорились обменять заложников 208 на 69

По военному уставу боец ​​без приказа может открыть огонь по собственной инициативе из стрелкового оружия. Для того, чтобы применять оружие большого калибра - необходимо получить приказ руководства.

"Одно дело это использование стрелкового оружия, а вопрос артудара решают смотря как это все обставить - наши позиции обстреляли и через время и через двое суток можно открывать огонь. На Донбассе это легко решается, поскольку уже 5-й год подряд россияне утверждают, что "ихтамнет". А конечно и претензий они никому не могут предъявить. Но и они используют свое положение постоянно нарушая законы ", - говорит Руденко.

На переговорах Контактной группы в Минске договорились о полном перемирии на Донбассе с 21 июля. За нарушение соглашений впервые предусмотрели ответственность.