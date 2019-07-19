Запрет огня противоречит уставу - ветеран о договоренности в Минске

Запрет на открытие ответного огня это заявление, противоречащее воинскому уставу.
"Будем надеяться, что это кривая формулировка и дипломатические игры", - говорит в комментарии Gazeta.ua Юрий Руденко.
"Здесь сложно сказать - хотели пропихнуть "зраду", или просто была криво сформулирована фраза, но Бессмертный даже пост написал что огонь можно вести", - говорит ветеран.
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По военному уставу боец без приказа может открыть огонь по собственной инициативе из стрелкового оружия. Для того, чтобы применять оружие большого калибра - необходимо получить приказ руководства.
"Одно дело это использование стрелкового оружия, а вопрос артудара решают смотря как это все обставить - наши позиции обстреляли и через время и через двое суток можно открывать огонь. На Донбассе это легко решается, поскольку уже 5-й год подряд россияне утверждают, что "ихтамнет". А конечно и претензий они никому не могут предъявить. Но и они используют свое положение постоянно нарушая законы ", - говорит Руденко.
На переговорах Контактной группы в Минске договорились о полном перемирии на Донбассе с 21 июля. За нарушение соглашений впервые предусмотрели ответственность.
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