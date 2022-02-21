Заочно посадили руководителя разведывательного подразделения террористов

Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы. Фото: Pexels

Жителя Донецка заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Его признали виновным в участии в деятельности террористической организации, сообщает офис генерального прокурора.

Прокурор доказал, что с 2014 года и по сей день осужденный связан с террористической организацией ДНР. Он стал заместителем командира первой отдельной Славянской мотострелковой бригады первого армейского корпуса.

Мужчина воевал с подразделениями Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области.

Специальное досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи Управления СБУ в Ровенской области.

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Начало срока наказания исчисляется со дня задержания осужденного и приведения приговора в исполнение.

Боевик террористической организации ДНР приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку совершить террористический акт в городе Днепрорудном Запорожской области. Для террористического акта по заданию "спецслужб" ДНР боевик завербовал оперуполномоченного одного из райотделов ГУМВД в области.