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понедельник, 15 ноября 2021 10:29

Закон об "особом статусе" снова могут продлить

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Закон об &quot;особом статусе&quot; снова могут продлить
Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу, сказал Корниенко. Фото: Reuters

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут продлить.

Об этом сказав первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в интервью "Інтерфакс-Україна"

"Я буквально вчера говорил с Костиным (председатель Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин), он теперь у нас главный в ТКГ, как первый зам (председателя). Так получилось, пока Леонид Макарович (Кравчук) еще на лечении.

Мы договорились на этой неделе или на следующей провести необходимые совещания, консультации с президентом, с Андреем Ермаком (руководитель Офиса президента), который курирует мирный процесс, чтобы выйти на решение по этому закону", - рассказал первый вице-спикер.

"Думаю, все в теме и лишний раз проговаривать, зачем его каждый год продлевать, не надо", - заявил Корниенко.

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По словам первого вице-спикера, закон "формально для российской стороны является маркером, что мы остаемся в Минском процессе".

"Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу. Его только ежегодно продлевают", - сказал Корниенко.

В декабре прошлого года Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Закон парламент принимал в сентябре 2014-го. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части по выводу всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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Дата
15
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