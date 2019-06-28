Задержали мужчину, который перевозил в ОРДЛО грузовика и платил террористам

Мужчина незаконно переправлял грузовики через РФ. Фото: "Магнолия-ТВ"

Схему нелегальной перевозки грузовиков на оккупированный Донбасс раскрыла СБУ.

Участник схемы платил оккупантам от 2 до 5% прибыли, сообщает пресс-служба СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что начиная с 2016 житель ОРДЛО покупал на территории ЕС грузовые автомобили, регистрировал на территории Украины. Затем под видом оказания услуг по перевозке грузов злоумышленник переправлял транспортные средства транзитом через Российскую Федерацию заказчикам на временно оккупированных территории. Сотрудники СБ Украины установили, что "перевозчик" платил российской оккупационной администрации от 2 до 5% стоимости при регистрации ввезенных грузовиков в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Преступник переправил на оккупированный Донбасс более 20 грузовиков общей стоимостью почти 13 млн грн.

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"Правоохранители задержали фигуранта производства во время очередной попытки вывоза грузовика через государственную границу Украины. Сейчас организатору противоправной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, наложен запрет на вывоз транспортного средства с территории нашей страны и его отчуждения ", - добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированных территориях Донецкой области.