Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 450
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 99
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4698
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
5 Просмотров: 5256
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1449
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6111
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10026
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4626
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
6
9
3
7
6
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Дождь &quot;смыл&quot; свежий ремонт за 11 млн грн в школе
Дождь "смыл" свежий ремонт за 11 млн грн в школе
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Видео
Все видео
Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи
Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи
"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
Появились подробности смертельного боя, где погибли 2 военных
Появились подробности смертельного боя, где погибли 2 военных
Вертолетчики тренировались отражать российский десант
Вертолетчики тренировались отражать российский десант
На Донбассе уничтожили 50 российских мин
На Донбассе уничтожили 50 российских мин
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1305
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2745
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 612
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4896
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 45
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
понедельник, 30 июля 2018 18:00

Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи

  Комментировать
Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи
Задержали военных, продававшие дизель "налево" / фото: стоп кадр

Военной контрразведкой СБУ разоблачены и на горячем задержаны военные ВСУ, которые сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки горючего.

Его организовал в гараже житель поселка Очеретино Донецкой области, сообщают в штабе ООС.

"По предварительным данным военные, с целью собственного обогащения, пытались реализовать около 2 т топлива", - говорится в сообщении.

"Учитывая то, что кроме материального ущерба, хищения ГСМ негативно влияют на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины", - отмечают в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойцы ведрами исчерпали воду - в ООС дожди затопили блиндажи

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Сейчас решается вопрос об избрании задержанным военнослужащим меры пресечения", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил призывает жытелей Лисичанска не покидать без необходимости свои дома. 31 июля и 1 августа в городе проведут превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам, передает штаб ООС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов

Как освобождали Пески

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 38201
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36157
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 23945
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 10 Просмотров: 21366
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 13923
Донбасс
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
6
 Просмотров: 450
Роисянин на Донбассе покупал детей в сексуальное рабство
Роисянин на Донбассе покупал детей в сексуальное рабство Просмотров: 216
Дождь "смыл" свежий ремонт за 11 млн грн в школе
Дождь "смыл" свежий ремонт за 11 млн грн в школе
9
 Просмотров: 1071
"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
 Просмотров: 225
Ведрами высчерпали воду - в ООС дожди затопили блиндажи
Ведрами высчерпали воду - в ООС дожди затопили блиндажи Просмотров: 126
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
5
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Голосов: 29317
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua