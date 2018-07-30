Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи

Задержали военных, продававшие дизель "налево" / фото: стоп кадр

Военной контрразведкой СБУ разоблачены и на горячем задержаны военные ВСУ, которые сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки горючего.

Его организовал в гараже житель поселка Очеретино Донецкой области, сообщают в штабе ООС.

"По предварительным данным военные, с целью собственного обогащения, пытались реализовать около 2 т топлива", - говорится в сообщении.

"Учитывая то, что кроме материального ущерба, хищения ГСМ негативно влияют на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины", - отмечают в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойцы ведрами исчерпали воду - в ООС дожди затопили блиндажи

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Сейчас решается вопрос об избрании задержанным военнослужащим меры пресечения", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил призывает жытелей Лисичанска не покидать без необходимости свои дома. 31 июля и 1 августа в городе проведут превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам, передает штаб ООС.