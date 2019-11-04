Заброшенные руины: показали фото Донецка до и после оккупации

Разницу между состоянием некоторых мест в оккупированном Донецке до начала войны и после показали в сети.

В частности - улицу Стратонавтов в Киевском районе города. Соответствующие снимки опубликовал блогер под ником "Шестая когорта цезаря".

Так на фотографиях - воинская часть. Разница - поразительная. Окрашенные и отремонтированы здания с пластиковыми окнами в 2014 году.

Автор: "Шестая когорта цезаря" Воинская часть на ул. Стратонавтов в Донецке 2014-й год

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И разбитые заброшенные руины в 2019. Дорога также находится в плохом состоянии, а машин или людей на фото не видно.

Автор: "Шестая когорта цезаря" Воинская часть на ул. Стратонавтов в Донецке 2019-й год

Стоит отметить, что улица Стратонавтов находится в северной части Донецка, возле местного аэропорта, вокруг которого осенью-зимой 2014 года велись ожесточенные бои.

В сети выложили фотографию стадиона "Шахтер". На снимке видно опустевшие трибуны, что поцвели папоротником и другими растениями.