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суббота, 06 октября 2018 09:18

За минувшие сутки ранили двух украинских военных

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За минувшие сутки ранили двух украинских военных
За сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: korrespondent.net

За сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

Боевики 7 раз использовали запрещено минскими договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Осуществляли обстрел украинских позиций в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра. По опорным пунктам у Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды - калибра 82 мм. С минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополь и Гнутово. По защитниках Крымского, Луганского и Павлополь кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты, а по защитникам Камышеваха - противотанковый ракетный комплекс ", - говорится в сводке ООС.

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Кроме того, противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применяли. Потерь украинских военных нет.

Двое боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожили и 7 ранили.

В течение прошедшего дня российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики трижды применили вооружение, запрещенное минского соглашениями.

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06
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